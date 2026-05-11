Santenay

CONCERT D’ÉTÉ 12 juin

Place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

NORA STRIK Une voix superbe, un sax qui assure l’ambiance et une section rythmique d’enfer.

Pendant ce concert d’environ deux heures, vous allez redécouvrir les grands classiques de la musique Soul, lors du Soul Show ! Un public qui danse, un public qui chante et un moment inoubliable de musique live de haut niveau.

Voilà ce qui vous attend lors d’un concert avec Nora et ses musiciens.

La chanteuse et pianiste Nora Strik est venue du nord de l’Europe pour poser ses valises en France. Elle prêtera sa belle voix aux reprises Soul de grands artistes de la variété internationale. Accompagnée de ses musiciens, le concert promet d’être un moment plein d’énergie ! .

Place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté sophie.morey@sfr.fr

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English : CONCERT D’ÉTÉ 12 juin

L’événement CONCERT D’ÉTÉ 12 juin Santenay a été mis à jour le 2026-05-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)