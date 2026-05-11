CONCERT D’ÉTÉ 26 Juin Santenay
CONCERT D’ÉTÉ 26 Juin Santenay vendredi 26 juin 2026.
Santenay
CONCERT D’ÉTÉ 26 Juin
Place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
GAZEBOO
Gazeboo, la recette dans un crock pot, faites un roux brun, la base de votre plat qui lui donnera force et consistance avec un bon groove batterie et un accompagnement à la contrebasse ! On ajoute ensuite quelques notes de claviers colorées et une bonne dose de piano. On parfait le tout avec une voix suave et épicée que l’on jette en pluie dans la marmite. Le tout mijotera quelques minutes à feu doux, dégageant un fumet de bonne humeur et de sonorités latin jazz and soul ! .
Place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté sophie.morey@sfr.fr
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English : CONCERT D’ÉTÉ 26 Juin
L’événement CONCERT D’ÉTÉ 26 Juin Santenay a été mis à jour le 2026-05-11 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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