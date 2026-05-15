Concert VINYL SWING, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay
Concert VINYL SWING, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay jeudi 9 juillet 2026.
Santenay
Concert VINYL SWING, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad
Domaine Evenstad 1 Place du Jet d’Eau Santenay Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Place au jazz sur la terrasse du Domaine Evenstad avec le groupe VINYL SWING !
Rendez-vous pour le quatrième afterwork de la saison le Jeudi 9 Juillet à partir de 18h30, à Santenay.
L’entrée est libre et si vous le souhaitez, des planches à partager seront disponibles, ainsi que des vins au verre ou à la bouteille.
Vous pouvez dès maintenant réserver une table au 0379350035 hospitality@domaineevenstad.fr
Jeudi 09.07 à partir de 18h30
Domaine Evenstad, 1 place du Jet d’Eau à Santenay .
Domaine Evenstad 1 Place du Jet d’Eau Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté hospitality@domaineevenstad.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert VINYL SWING, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad
L’événement Concert VINYL SWING, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Santenay a été mis à jour le 2026-05-15 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Santenay (Côte-d'Or)
- Journée Portes Ouvertes du Domaine du Château Philippe le Hardi Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay 23 mai 2026
- Expo photo Santenay Espace associatif Santenay 30 mai 2026
- CONCERT D’ÉTÉ 5 juin Santenay 5 juin 2026
- CONCERT D’ÉTÉ 12 juin Santenay 12 juin 2026
- Concert FANNY WILLIAMS, Les Afterworks Musicaux du Domaine Evenstad Domaine Evenstad Santenay 25 juin 2026