Concert d’été 2026 Harmonie Grand-CHarmont Salle polyvalente Marcel Dubois Grand-Charmont

Grand-Charmont

Concert d’été 2026 Harmonie Grand-CHarmont

Salle polyvalente Marcel Dubois 38 Avenue des Acacias Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert d’été 2026 de l’Harmonie de Grand-Charmont qui se produira en première partie de la soirée sous la direction de Nicole de Monès.

L’orchestre invité pour assurer la deuxième partie est l’Harmonie d’Hérimoncourt sous la direction de Tanguy Stein.

Le programme se terminera par une prestation commune des deux harmonies. .

Salle polyvalente Marcel Dubois 38 Avenue des Acacias Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 34 28 75 mic.sepulchre@orange.fr

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English : Concert d’été 2026 Harmonie Grand-CHarmont

L’événement Concert d’été 2026 Harmonie Grand-CHarmont Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD