Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous Grand-Charmont
Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous Grand-Charmont samedi 19 septembre 2026.
Grand-Charmont
Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous
Verger communal Grand-Charmont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Atelier Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous
Proposé dans le cadre des sorties 1,2,3 Nature, cet atelier invite petits et grands à découvrir le plaisir d’un jus de pommes tout juste pressé.
En famille, participez à la récolte des pommes au verger communal, puis apprenez à les transformer en jus grâce au pressoir. Une expérience simple et authentique, qui met à l’honneur les savoir-faire locaux et le goût du fait maison.
Vous repartirez avec votre propre jus, à condition d’apporter une bouteille vide et propre.
Intervenant Vergers Vivants
Rendez-vous
De 14 h 30 à 16 h 30
Verger communal (allée des Vergers)
Grand-Charmont .
Verger communal Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous
L’événement Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD