Grand-Charmont

Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous

Verger communal Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Atelier Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous

Proposé dans le cadre des sorties 1,2,3 Nature, cet atelier invite petits et grands à découvrir le plaisir d’un jus de pommes tout juste pressé.

En famille, participez à la récolte des pommes au verger communal, puis apprenez à les transformer en jus grâce au pressoir. Une expérience simple et authentique, qui met à l’honneur les savoir-faire locaux et le goût du fait maison.

Vous repartirez avec votre propre jus, à condition d’apporter une bouteille vide et propre.

Intervenant Vergers Vivants

Rendez-vous

De 14 h 30 à 16 h 30

Verger communal (allée des Vergers)

Grand-Charmont .

Verger communal Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

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English : Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous

L’événement Sorties 123Nature Jus de pommes Made in chez nous Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD