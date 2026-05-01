Vente au kilo de vêtements & chaussures Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont

Grand-Charmont

Vente au kilo de vêtements & chaussures

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Dates et horaires

Vendredi 29 mai 2026 de 10 h à 18h

Samedi 30 mai 2026 de 10 h à 17 h

Stock énorme ! Venez découvrir des articles uniques à des prix incroyables au kilo : vêtements à 4?€/kg et

chaussures & linge de maison à 3?€/kg.

Venez nombreux, partagez l’info et transmettez le mot à vos amis et familles! .

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 31 14 contact@fripvie.fr

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English : Vente au kilo de vêtements & chaussures

L’événement Vente au kilo de vêtements & chaussures Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD