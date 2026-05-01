Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vente au kilo de vêtements & chaussures Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont

Vente au kilo de vêtements & chaussures Chemin de la Pierre Martin Grand-Charmont vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Chemin de la Pierre Martin

Adresse : Boutique frip'vie grand-chamont

Ville : 25200 Grand-Charmont

Département : Doubs

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Grand-Charmont

Vente au kilo de vêtements & chaussures

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-29

Dates et horaires
Vendredi 29 mai 2026 de 10 h à 18h
Samedi 30 mai 2026 de 10 h à 17 h
Stock énorme ! Venez découvrir des articles uniques à des prix incroyables au kilo : vêtements à 4?€/kg et
chaussures & linge de maison à 3?€/kg.
Venez nombreux, partagez l’info et transmettez le mot à vos amis et familles!   .

Chemin de la Pierre Martin Boutique frip’vie grand-chamont Grand-Charmont 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 32 31 14  contact@fripvie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vente au kilo de vêtements & chaussures

L’événement Vente au kilo de vêtements & chaussures Grand-Charmont a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

À voir aussi à Grand-Charmont (Doubs)