Concert d’été Lieu Dit La Rente Rouge Chargey-lès-Gray

Informations pratiques

Chargey-lès-Gray

Concert d’été

Lieu Dit La Rente Rouge Brasserie La Rente Rouge Chargey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Nous sommes ravis d’accueillir les Rennais d’Apes O’Clock !

Apes O’Clock mêle rap rageur, cuivres vengeurs et riffs rock massifs pour dénoncer l’aliénation du metro-boulot-dodo.

Batterie, basse et guitare cognent fort, tandis que la voix scande une révolte brûlante. Un hymne à la libération, taillé pour transformer la routine en étincelle ! .

Lieu Dit La Rente Rouge Brasserie La Rente Rouge Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 58 47 chargeoise@larenterouge-brasserie.fr

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English : Concert d’été

L’événement Concert d’été Chargey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY