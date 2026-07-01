Concert d’été Lieu Dit La Rente Rouge Chargey-lès-Gray
jeudi 9 juillet 2026 · Lieu Dit La Rente Rouge · Chargey-lès-Gray
Informations pratiques
Chargey-lès-Gray
Concert d’été
Lieu Dit La Rente Rouge Brasserie La Rente Rouge Chargey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Nous sommes ravis d’accueillir les Rennais d’Apes O’Clock !
Apes O’Clock mêle rap rageur, cuivres vengeurs et riffs rock massifs pour dénoncer l’aliénation du metro-boulot-dodo.
Batterie, basse et guitare cognent fort, tandis que la voix scande une révolte brûlante. Un hymne à la libération, taillé pour transformer la routine en étincelle ! .
Lieu Dit La Rente Rouge Brasserie La Rente Rouge Chargey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 58 47 chargeoise@larenterouge-brasserie.fr
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English : Concert d’été
L’événement Concert d’été Chargey-lès-Gray a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY