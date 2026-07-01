Informations pratiques

Clairvaux-d’Aveyron

Concert d’été Domaine Laurens

Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Un moment de partage entre musique vin et terroir

Les Mardis du Domaine Laurens au domaine Laurens de Clairvaux d’Aveyron

Dégustation des vins et apéritifs du domaine

Concert live en plein air

Ambiance coucher de soleil

Planches gourmandes et produits locaux

NB En cas de mauvais temps concert dans les chais. .

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie

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English :

A moment of togetherness featuring music, wine, and local flavors

L’événement Concert d’été Domaine Laurens Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)