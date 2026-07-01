Concert d’été Domaine Laurens Clairvaux-d’Aveyron
mardi 21 juillet 2026 · Clairvaux-d'Aveyron
Informations pratiques
Clairvaux-d’Aveyron
Concert d’été Domaine Laurens
Clairvaux-d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04
Un moment de partage entre musique vin et terroir
Les Mardis du Domaine Laurens au domaine Laurens de Clairvaux d’Aveyron
Dégustation des vins et apéritifs du domaine
Concert live en plein air
Ambiance coucher de soleil
Planches gourmandes et produits locaux
NB En cas de mauvais temps concert dans les chais. .
Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie
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English :
A moment of togetherness featuring music, wine, and local flavors
L’événement Concert d’été Domaine Laurens Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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