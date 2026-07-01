UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clairvaux-d'Aveyron

Concert d’été Domaine Laurens Clairvaux-d’Aveyron

mardi 21 juillet 2026 · Clairvaux-d'Aveyron

Concert d’été Domaine Laurens Clairvaux-d’Aveyron

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Ville
12330 Clairvaux-d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif

Clairvaux-d’Aveyron

Concert d’été Domaine Laurens

Clairvaux-d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04

Un moment de partage entre musique vin et terroir
Les Mardis du Domaine Laurens au domaine Laurens de Clairvaux d’Aveyron
Dégustation des vins et apéritifs du domaine
Concert live en plein air
Ambiance coucher de soleil
Planches gourmandes et produits locaux

NB En cas de mauvais temps concert dans les chais.   .

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of togetherness featuring music, wine, and local flavors

L’événement Concert d’été Domaine Laurens Clairvaux-d’Aveyron a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Clairvaux-d'Aveyron (Aveyron)