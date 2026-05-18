concert d’été Grandvaux
concert d’été Grandvaux dimanche 21 juin 2026.
Grandvaux
concert d’été
Eglise de GRANDVAUX Grandvaux Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Il s’agit du duo
Flûte et Guitare
Philippe BERNOLD Flûte
Dès son plus jeune âge, il étudie la flûte puis la direction d’orchestre. Détenteur de nombreux prix, il est nommé à l’âge de 23 ans Première Flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon où il restera 12 ans. Il revient à la direction d’orchestre en 1994 lorsqu’il fonde Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon Le succès de cet ensemble de haut niveau est immédiat.
Emmanuel ROSSFELDER Guitare
A seulement 14 ans, il devient le plus jeune guitariste admis dans la classe d’Alexandre Lagoya AU Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il explore toutes les richesses de la guitare sur les grandes scènes françaises et internationales, en récital comme en tournée ou en master-classes, du Japon au Brésil, des Etats-Unis à l’Afrique. Il se produit également en soliste avec de prestigieux orchestres
Programme
Un beau programme dont les compositeurs seront Mauro GIULIANI, Francisco TARREGA, Jacques IBERT, Claude DEBUSSY, Heitor VILLA-LOBOS, Astor PIAZZOLLA, Georges BIZET et François BORNE. .
Eglise de GRANDVAUX Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 52 92 41 les4saisonsencharolais@gmail.com
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English : concert d’été
L’événement concert d’été Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-18 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III