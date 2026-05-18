Grandvaux

concert d’été

Eglise de GRANDVAUX Grandvaux Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Il s’agit du duo

Flûte et Guitare

Philippe BERNOLD Flûte

Dès son plus jeune âge, il étudie la flûte puis la direction d’orchestre. Détenteur de nombreux prix, il est nommé à l’âge de 23 ans Première Flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra National de Lyon où il restera 12 ans. Il revient à la direction d’orchestre en 1994 lorsqu’il fonde Les Virtuoses de l’Opéra de Lyon Le succès de cet ensemble de haut niveau est immédiat.

Emmanuel ROSSFELDER Guitare

A seulement 14 ans, il devient le plus jeune guitariste admis dans la classe d’Alexandre Lagoya AU Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il explore toutes les richesses de la guitare sur les grandes scènes françaises et internationales, en récital comme en tournée ou en master-classes, du Japon au Brésil, des Etats-Unis à l’Afrique. Il se produit également en soliste avec de prestigieux orchestres

Programme

Un beau programme dont les compositeurs seront Mauro GIULIANI, Francisco TARREGA, Jacques IBERT, Claude DEBUSSY, Heitor VILLA-LOBOS, Astor PIAZZOLLA, Georges BIZET et François BORNE. .

Eglise de GRANDVAUX Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 52 92 41 les4saisonsencharolais@gmail.com

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English : concert d’été

L’événement concert d’été Grandvaux a été mis à jour le 2026-05-18 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III