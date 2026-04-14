Visite découverte d’un jardin privé et de sa roseraie, Jardin privé à Grandvaux, Grandvaux

Visite découverte d’un jardin privé et de sa roseraie 5 – 7 juin Jardin privé à Grandvaux Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découvrez ce jardin privé aux ambiances très différentes. Les propriétaires seront à votre disposition pour vous expliquer leurs choix de conception et d’entretien, et partager avec vous leur passion pour les plantes et leur intégration dans le paysage.

Une roseraie a récemment été créée, avec 250 variétés de roses.

Jardin privé à Grandvaux 302 chemin de Beaureuil, 71430 Grandvaux Grandvaux 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 58 52 75 22 Ce jardin privé créé au fil des années depuis 2008 vient de s’enrichir d’une roseraie (2 500 m2, 250 variétés de roses). Situé au cœur du bocage et en limite de forêt, ce jardin présente plus de 1 000 variétés de plantes ornementales, essentiellement arbres et arbustes. Parking dans la prairie voisine du jardin

Découvrez ce jardin privé aux ambiances très différentes. Les propriétaires seront à votre disposition pour vous expliquer leurs choix de conception et d’entretien, et partager avec vous leur passion…

© L. Charasse