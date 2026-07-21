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CONCERT D’ÉTÉ – Trio Criollo – Musique afro péruvien Bouée 44260 Rohars Bouée
dimanche 26 juillet 2026 · Bouée 44260 Rohars · Bouée
Informations pratiques
CONCERT D’ÉTÉ – Trio Criollo – Musique afro péruvien Bouée 44260 Rohars Bouée Dimanche 26 juillet, 17h00
Ce trio acoustique diffuse de la musique créole et afro-péruvienne de la côte du Pérou. CHRISTIAN ZÁRATE (voix lead, cajón) :KIKE LARREA (guitare, chant) :SYLVAIN POSLANIEC (contrebasse) :
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-26T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-26T18:30:00.000+02:00
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Bouée 44260 Rohars Rohars Bouée
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