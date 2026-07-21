Informations pratiques

CONCERT D’ÉTÉ – Trio Criollo – Musique afro péruvien Bouée 44260 Rohars Bouée Dimanche 26 juillet, 17h00

Ce trio acoustique diffuse de la musique créole et afro-péruvienne de la côte du Pérou. CHRISTIAN ZÁRATE (voix lead, cajón) :KIKE LARREA (guitare, chant) :SYLVAIN POSLANIEC (contrebasse) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-26T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-26T18:30:00.000+02:00

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Bouée 44260 Rohars Rohars Bouée



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