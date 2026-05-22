Bouée

Criollo, musique afro péruvienne

Bouée Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Le groupe Criollo propose une musique de la côte pacifique péruvienne, terre de métissage, où natifs américains, africains et européens se mêlent en rythme et en chanson.

Ce trio acoustique la diffuse avec toute sa richesse rythmique, harmonique et mélodique, avec des genres comme la valse, le festejo, la marinera, le lando… .

Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 13 26 57 lacsar@orange.fr

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English :

L’événement Criollo, musique afro péruvienne Bouée a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay