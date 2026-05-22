Criollo, musique afro péruvienne Bouée
Criollo, musique afro péruvienne Bouée dimanche 26 juillet 2026.
Bouée
Criollo, musique afro péruvienne
Bouée Loire-Atlantique
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Le groupe Criollo propose une musique de la côte pacifique péruvienne, terre de métissage, où natifs américains, africains et européens se mêlent en rythme et en chanson.
Ce trio acoustique la diffuse avec toute sa richesse rythmique, harmonique et mélodique, avec des genres comme la valse, le festejo, la marinera, le lando… .
Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 13 26 57 lacsar@orange.fr
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English :
L’événement Criollo, musique afro péruvienne Bouée a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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