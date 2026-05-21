Concert duo Tanguissima Bouée 44260 Rohars Bouée Dimanche 14 juin, 17h00 10€

La contrebasse et l’accordéon sont présents dans tous les répertoires, du classique au jazz, de la musique contemporaine au tango, en passant par les musiques traditionnelles du monde entier

L’identité de ce Duo est révélateur de toutes ces influences. Jouant sur l’alliance des sonorités multiples de leurs instruments,

La contrebasse et l’accordéon sont présents dans tous les répertoires, du classique au jazz, de la musique contemporaine au tango, en passant par les musiques traditionnelles du monde entier. « Tanguissima » propose un voyage vivant en incluant des compositions originales, des improvisations, sur les rives de la musique savante et populaire.

Accordéon : Virginie Trognon titulaire d’un premier prix d’accordéon de concert. Elle est enseignante artistique au conservatoire des Sables-d’Olonne et s’est produite dans divers ensembles musicaux comme Swazz duo et ils & Elles jazz quartet.

Contrebasse : Florence Calmel contrebassiste talentueuse, issue d’une famille de musiciens, a étudié le chant et la clarinette avant de se consacrer à la contrebasse. Elle est également membre du Cuarteto Azul, un groupe de tango originaire de La Rochelle et Oléron.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T17:30:00.000+02:00

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Bouée 44260 Rohars Rohars Bouée 44260 Loire-Atlantique



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