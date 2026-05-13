Bouée

Jeu d’énigmes Handicap et Diversité

8 Place de l’Église Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Face au défi du handicap, deux solutions s’offrent à vous optimiser vos 5 sens et développer la coopération, l’esprit d’initiative et le raisonnement. Prêts à relever ce défi ?

Un nouveau jeu d’énigmes qui réjouira petits et grands enfants.

Tout public à partir de 7 ans, sur inscription. .

8 Place de l’Église Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 54 97 87 bibliothèque.bouee@estuaire-sillon.fr

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English :

L’événement Jeu d’énigmes Handicap et Diversité Bouée a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay