Jeu d’énigmes Handicap et Diversité Bouée
Jeu d’énigmes Handicap et Diversité Bouée samedi 13 juin 2026.
Bouée
Jeu d’énigmes Handicap et Diversité
8 Place de l’Église Bouée Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Face au défi du handicap, deux solutions s’offrent à vous optimiser vos 5 sens et développer la coopération, l’esprit d’initiative et le raisonnement. Prêts à relever ce défi ?
Un nouveau jeu d’énigmes qui réjouira petits et grands enfants.
Tout public à partir de 7 ans, sur inscription. .
8 Place de l’Église Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 54 97 87 bibliothèque.bouee@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Jeu d’énigmes Handicap et Diversité Bouée a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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