Bouée

Photo Club de Savenay

Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Passionnés de photos, les membres du Photo Club de Savenay vont venir embellir la chapelle de Rohars. C’est aussi l’occasion de découvrir Rohars et son ancienne chapelle de prieuré restaurée depuis 2012. .

Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 13 26 57 lacsar@orange.fr

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English :

L’événement Photo Club de Savenay Bouée a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay