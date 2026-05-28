La vie dans les roselières Bouée
La vie dans les roselières Bouée samedi 4 juillet 2026.
Bouée
La vie dans les roselières
Bouée Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Découverte d’une roselière de l’estuaire et de la vie qui s’y trouve en parcourant le sentier reliant le bourg de Lavau sur Loire à l’Observatoire de Kawamata. Description de l’estuaire depuis l’Observatoire et observation des oiseaux.
Public adulte, sur inscription. .
Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 49 49 22 49 loannn316@gmail.com
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English :
L’événement La vie dans les roselières Bouée a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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