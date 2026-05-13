Bouée

Les limicoles nicheurs

Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 09:00:00

fin : 2026-06-16 11:30:00

Date(s) :

2026-06-16

Découverte de l’île Pipy et ses plans d’eau très fréquentés par les limicoles de l’estuaire qui y nichent, comme l’avocette élégante et l’échasse blanche. L’île Pipy est une ancienne île de Loire qui est actuellement rattachée aux bords de la Loire, suite au dragage du fleuve et à la dynamique de sédimentation.

Public adultes aptes à se déplacer dans un milieu escarpé.

À prévoir bottes ou cuissardes, jumelles, tenue adaptée aux conditions climatiques. .

Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 49 49 22 49 loannn316@gmail.com

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English :

L’événement Les limicoles nicheurs Bouée a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay