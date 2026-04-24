Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mon bocal à bonheur Bouée

Mon bocal à bonheur Bouée mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 8 Place de l'Église

Ville : 44260 Bouée

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Bouée

Mon bocal à bonheur

8 Place de l’Église Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Et toi, c’est quoi tes p’tits bonheurs dans la vie ?
Après la lecture d’albums autour du bonheur, les enfants seront invités à échanger sur ce qui les rend heureux et à créer leur bocal à bonheur.
Pour les 4-8 ans, sur inscription.   .

8 Place de l’Église Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 54 97 87  bibliotheque.bouee@estuaire-sillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon bocal à bonheur Bouée a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay

À voir aussi à Bouée (Loire-Atlantique)