Bouée

Mon bocal à bonheur

8 Place de l’Église Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Et toi, c’est quoi tes p’tits bonheurs dans la vie ?

Après la lecture d’albums autour du bonheur, les enfants seront invités à échanger sur ce qui les rend heureux et à créer leur bocal à bonheur.

Pour les 4-8 ans, sur inscription. .

8 Place de l’Église Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 54 97 87 bibliotheque.bouee@estuaire-sillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mon bocal à bonheur Bouée a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay