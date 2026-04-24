Mon bocal à bonheur Bouée
Mon bocal à bonheur Bouée mercredi 27 mai 2026.
Bouée
Mon bocal à bonheur
8 Place de l’Église Bouée Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Et toi, c’est quoi tes p’tits bonheurs dans la vie ?
Après la lecture d’albums autour du bonheur, les enfants seront invités à échanger sur ce qui les rend heureux et à créer leur bocal à bonheur.
Pour les 4-8 ans, sur inscription. .
8 Place de l’Église Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 54 97 87 bibliotheque.bouee@estuaire-sillon.fr
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English :
L’événement Mon bocal à bonheur Bouée a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay