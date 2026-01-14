Informations pratiques

Manziat

Concert d’hiver

Salle des fêtes Manziat Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05 20:30:00

Date(s) :

2026-12-05

En première partie découvrez le premier programme musical de la saison pour la JA.

En deuxième partie, c’est l’occason d’écouter une harmonie, un groupe ou un chanteur des alentours.

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Salle des fêtes Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 89 53 98 jeannedarcmanziat@gmail.com

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English :

First half: discover the JA’s first musical program of the season.

In the second half, listen to a local band, group or singer.

L’événement Concert d’hiver Manziat a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux