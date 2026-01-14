Concert d’hiver Manziat
samedi 5 décembre 2026 · Manziat
Informations pratiques
Manziat
Concert d’hiver
Salle des fêtes Manziat Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05 20:30:00
Date(s) :
2026-12-05
En première partie découvrez le premier programme musical de la saison pour la JA.
En deuxième partie, c’est l’occason d’écouter une harmonie, un groupe ou un chanteur des alentours.
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Salle des fêtes Manziat 01570 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 89 53 98 jeannedarcmanziat@gmail.com
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English :
First half: discover the JA’s first musical program of the season.
In the second half, listen to a local band, group or singer.
L’événement Concert d’hiver Manziat a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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