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Concert Dimelotu La Bougeotte, Saint-Avit-Sénieur

Concert Dimelotu La Bougeotte, Saint-Avit-Sénieur

Concert Dimelotu La Bougeotte, Saint-Avit-Sénieur mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : La Bougeotte,

Adresse : 20 rue de l'abbatiale

Ville : 24440 Saint-Avit-Sénieur

Département : Dordogne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Avit-Sénieur

Concert Dimelotu

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Dimelotu  Duo franco-chilien mêlant musiques latines et chanson française avec instruments traditionnels.   .

La Bougeotte, 20 rue de l’abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34  labougeotte24440@gmail.com

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English :

L’événement Concert Dimelotu Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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