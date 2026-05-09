Saint-Avit-Sénieur

Performance dansée I Laura Contri

Le jardin du Presbytère Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Une danseuse se dévoile autour du corps et de l’intime qui l’anime. Une pianiste joue avec délicatesse et enthousiasme et accompagne la danseuse. Des photos de travail de sculpture et dessin crée le scénario en vidéo-projection dans les jardins du Presbytère de St-Avit-Sénieur. Une atmosphère poétique et intense d’émotions se révèle. .

Le jardin du Presbytère Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 75 59 94 arterradanse@protonmail.com

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English : Performance dansée I Laura Contri

L’événement Performance dansée I Laura Contri Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides