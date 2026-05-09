Exposition I Dominique Sylvestre Saint-Avit-Sénieur
Exposition I Dominique Sylvestre Saint-Avit-Sénieur mardi 21 juillet 2026.
Saint-Avit-Sénieur
Exposition I Dominique Sylvestre
Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Ma peinture est un théâtre sur toile où le regardeur est guidé par la composition, les couleurs, la lumière et les matières pour imaginer des personnages, créer des décors et inventer des histoires à regarder, histoire de voir… Si le rocher se transforme en démon, le démon en tigre, le tigre en volcan, le volcan en fumée et la fumée en fée… ce n’est pas par goût du jeu de mot visuel, mais par la conviction que ce même enchevêtrement de toutes les formes de vies, ou mieux, la simultanéité des différentes formes de vie se trouve chez un même être . .
Presbytère Haut Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition I Dominique Sylvestre
L’événement Exposition I Dominique Sylvestre Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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