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Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains vendredi 7 août 2026.

Lieu : Église Saint-Laurent

Adresse : Place de l'Église

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Guitare classique et flamenca.   .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 82 25 

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English : Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca

L’événement Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains

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