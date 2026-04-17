Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains

Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Guitare classique et flamenca. .

Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 82 25

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English : Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca

L’événement Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains