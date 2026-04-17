Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains
Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Église Saint-Laurent Cambo-les-Bains vendredi 7 août 2026.
Cambo-les-Bains
Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Guitare classique et flamenca. .
Église Saint-Laurent Place de l’Église Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 49 82 25
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English : Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca
L’événement Concert Dimitri Puyalte guitare classique et flamenca Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cambo les Bains
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