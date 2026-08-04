Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Journée des géants

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Dans le cadre des Fêtes de Cambo !

10h30: Départ du défilé des Géants (Parcours Fronton, Karrika food, Central, Café des allées, Chiquito, Bellevue, Trinquet, Lau Haizeak, Fronton ).

14h Repas. Menu tomates en salade et charcuterie, Axoa pommes de terre, fromage et dessert, vin et digestif compris. Réservation fortement conseillée.

18h Larrain au Fronton ( danse en couple )

18h30 Poteo animé.

20h Concert d’atzarbale au local .

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 93 74

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English : Journée des géants

L’événement Journée des géants Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cambo les Bains