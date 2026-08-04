Journée des géants Cambo-les-Bains
samedi 8 août 2026 · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Journée des géants
Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre des Fêtes de Cambo !
10h30: Départ du défilé des Géants (Parcours Fronton, Karrika food, Central, Café des allées, Chiquito, Bellevue, Trinquet, Lau Haizeak, Fronton ).
14h Repas. Menu tomates en salade et charcuterie, Axoa pommes de terre, fromage et dessert, vin et digestif compris. Réservation fortement conseillée.
18h Larrain au Fronton ( danse en couple )
18h30 Poteo animé.
20h Concert d’atzarbale au local .
Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 56 93 74
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English : Journée des géants
L’événement Journée des géants Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cambo les Bains
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