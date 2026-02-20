Les Moutiers-en-Retz

Concert d’Isabelle Thuleau et soirée moules-frites

Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Une soirée moules-frites, agrémentée d’un concert d’Isabelle Thuleau : venez festoyer aux Moutiers-en-Retz !

Amis gourmands, mélomanes et amateurs de convivialité, réjouissez-vous ! Le pittoresque village des Moutiers-en-Retz vous accueille pour une soirée inoubliable.

Soirée moules-frites à la bretonne

Imaginez-vous attablé en bord de mer, le doux parfum iodé chatouillant vos narines. Devant vous, une montagne de moules fraîches et des frites, croustillantes et dorées, vous font de l’œil. Le tout accompagné d’un verre de vin blanc, pour sublimer ce festin marin.

Concert d’Isabelle Thuleaua

Préparez-vous à une soirée mémorable, avec Isabelle Thuleau, une artiste de chanson française.

Moules-frites, musique et bonne humeur voilà la recette du bonheur !

Voici nos conseils pour bien organiser votre venue aux Moutiers-en-Retz

privilégiez les déplacements à pied, à vélo, en train TER ou encore en navette gratuite (circuit D)

si vous venez en voiture, vous pouvez stationner sur les parkings situés rue des Lutins ou place du Général De Gaulle

pensez à retirer des espèces avant votre déplacement, il y a 1 seul distributeur automatique de billets aux Moutiers (à côté de l’office de tourisme)

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz. .

Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of mussels and French fries, with a concert by Isabelle Thuleau: come and feast in Moutiers-en-Retz!

L’événement Concert d’Isabelle Thuleau et soirée moules-frites Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic