Concert Divan Double Patronage Laïque Jules Vallès Paris

Concert Divan Double Patronage Laïque Jules Vallès Paris vendredi 16 janvier 2026.

Pour se réchauffer en plein hiver, le Patronage vous propose de vous retrouver le temps d’une soirée concert exceptionnelle, faisant la part belle à la musique classique et à la poésie. A l’origine, il y a une passion amoureuse. Une jeune femme écrit son désir contrarié au fil des jours, des années. Ses poèmes deviennent, pour elle, l’expression du feu qui la dévore, et l’acte d’amour même avec l’amant absent. Trente ans plus tard, après la disparition de l’homme auquel elle s’adressait, la femme confie ses vers à un ami. S’engage alors un dialogue poétique et sensuel sur l’amour dans lequel leurs expériences et leurs voix, se répondent puis se mêlent.

de Aline Angoustures et Philippe Moron

avec Bénédicte Bezault – Récitante

Michel Viktorovitch – Violon baroque

Pierre Sliosberg – Traverso

Jérôme Joubert – Viole de gambe

Jean-Luc Bresson – Luth



19€ tarif plein 16€ tarif réduit

CREDIT PHOTO /autorisation du peintre (Philippe Moron)

Pour se réchauffer en plein hiver, le Patronage vous propose de vous retrouver le temps d’une soirée concert exceptionnelle, faisant la part belle à la musique classique et à la poésie. A l’origine, il y a une passion amoureuse.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 20h00 à 21h30

payant

Sur réservation et vente de tickets sur place uniquement



19€ tarif plein 16€ tarif réduit





Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-16T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-16T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-16T20:00:00+02:00_2026-01-16T21:30:00+02:00

Patronage Laïque Jules Vallès 72 Av. Félix Faure 75015 Paris

https://www.patronagelaique.eu/event-details/concert-divan-double +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr