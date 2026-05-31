Concert & DJ set sous les étoiles à la Villa Bia, Parc de la Villa Bia, Trilport

Concert & DJ set sous les étoiles à la Villa Bia Dimanche 21 juin, 18h00 Parc de la Villa Bia Seine-et-Marne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fête de la Musique – Dimanche 21 juin à partir de 18h

Parc de la Villa Bia

Venez profiter d’une soirée musicale en plein air avec un groupe de 4 musiciens accompagné d’une chanteuse, pour un répertoire de variété française.

La soirée se poursuivra avec un DJ set pour vous faire danser jusqu’à la fin de l’événement.

Sur place : ambiance conviviale avec food truck proposant des spécialités salées et sucrées

Parc de la Villa Bia 25 RUE DU GENERAL DE GAULLE 77470 Trilport Trilport 77470 Seine-et-Marne Île-de-France 0608779684

Fête de la Musique – Dimanche 21 juin à partir de 18h

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