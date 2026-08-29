Concert Django’s Dream Conservatoire Chartres
samedi 6 février 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Concert Django’s Dream Conservatoire
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-02-06 20:00:00
fin : 2027-02-06 21:30:00
Date(s) :
2027-02-06
Laissez-vous emporter dans un voyage qui décloisonne les genres, tout en poésie et sensibilité.
Programme Django Reinhardt (arrangements Nicolas Pfeiffer) Djangology Django’s Tiger Douce Ambiance Hungaria Manoir de mes rêves Nuages Nymphéas Troublant Boléro Tears Swing 42 / Nicolas Pfeiffer Waltz for my father / Django Reinhardt, Tony Murena (arrangements Nicolas Pfeiffer) Montagne St Geneviève Indifférence / Jean-Philippe Watremez Valse. 10 .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79
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English :
Let yourself be swept away on a journey that breaks down the barriers between genres, full of poetry and sensitivity.
L’événement Concert Django’s Dream Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-01 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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