Concert Dolc’e Caldamente Place de l’Eglise Ourches
Concert Dolc’e Caldamente Place de l’Eglise Ourches dimanche 26 avril 2026.
Ourches
Concert Dolc’e Caldamente
Place de l’Eglise Eglise Saint-Didier Ourches Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
D’où que nous venions, quel que soit notre âge, notre culture, notre milieu, le chant rassemble et parle au coeur des hommes.
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Place de l’Eglise Eglise Saint-Didier Ourches 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes caldamente.choeur@gmail.com
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English :
Wherever we come from, whatever our age, culture or background, singing brings people together and speaks to their hearts.
L’événement Concert Dolc’e Caldamente Ourches a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme