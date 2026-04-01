Concert Dolc’e Caldamente Place de l’Eglise Ourches

Ourches

Concert Dolc’e Caldamente

Place de l’Eglise Eglise Saint-Didier Ourches Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

D’où que nous venions, quel que soit notre âge, notre culture, notre milieu, le chant rassemble et parle au coeur des hommes.

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Place de l’Eglise Eglise Saint-Didier Ourches 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes caldamente.choeur@gmail.com

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English :

Wherever we come from, whatever our age, culture or background, singing brings people together and speaks to their hearts.

L’événement Concert Dolc’e Caldamente Ourches a été mis à jour le 2026-04-17 par Valence Romans Tourisme