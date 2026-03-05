Concert Dominique Carré trio Jazz Ô Château Kasino de Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux
Concert Dominique Carré trio Jazz Ô Château Kasino de Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux mercredi 29 avril 2026.
Concert Dominique Carré trio Jazz Ô Château
Kasino de Saint-Quay-Portrieux 6 boulevard du général de gaulle Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-04-29
2026-04-29
Le Festival Jazz ô Château revient pour sa 11 ème édition, qui se déroulera du 25 avril au 3 mai 2026 ! Au menu, un programme étoffé et varié, avec neuf jours d’animations et de concerts à Saint-Quay-Portrieux et à Tréveneuc, autour du château de Pommorio.
Retrouvez le trio musical Dominique Carré en concert au Kasino, à 19h00.
Gratuit.
Toute la programmation du festival sur www.jazzochateau.fr .
