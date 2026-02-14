Les Z’éco-Nature Rallye nature sur l’île de la Comtesse Saint-Quay-Portrieux

Les Z’éco-Nature Rallye nature sur l’île de la Comtesse

Début : 2026-04-17 14:30:00

fin : 2026-04-17 16:30:00

2026-04-17 2026-07-17 2026-08-03

Une petite escapade nature sur une île ça vous tente ? Pas besoin d’aller bien loin pour s’évader, Mme la Comtesse vous invite chez elle ! Mais, saurez-vous relever les défis qu’elle vous a concocté ? Pour cela, il faudra trouver les balises cachées et répondre aux épreuves…

Saurez-vous percer les secrets de ce lieu pour remporter le jeu ?

Sur réservation obligatoire. Nombre de participants limité.

Accompagné par Elena. A partir de 6 ans.

Prévoir de bonnes chaussures de marche. .

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d'Armor Bretagne

