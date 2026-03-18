Concert Don Quichotte Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence
Concert Don Quichotte Le 3C Café Culturel Citoyen Aix-en-Provence samedi 9 mai 2026.
Concert Don Quichotte
Samedi 9 mai 2026 de 20h30 à 22h30. Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Une version musicale du texte de Cervantès adaptant des scènes clefs de l’épopée de Don Quichotte, œuvre au brio et à la pertinence jamais démodés.
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Le 3C Café Culturel Citoyen 23 Boulevard Carnot Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 36 46 47 programmationle3c@gmail.com
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English :
A musical version of Cervantes? text, adapting key scenes from Don Quixote?s epic, a work of never-ending brilliance and relevance.
L’événement Concert Don Quichotte Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence