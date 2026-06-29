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Concert Donibaneko Haizeak Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Concert Donibaneko Haizeak Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Concert Donibaneko Haizeak Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz dimanche 7 mars 2027.

Lieu
Centre culturel Peyuco Duhart
Adresse
12 rue Duconte
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 7 mars 2027
Fin
dimanche 7 mars 2027
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Concert Donibaneko Haizeak

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-07 17:00:00
fin : 2027-03-07 18:30:00

Date(s) :
2027-03-07

L’Orchestre de cuivres Donibaneko Haizeak est heureux de vous convier à son concert de Printemps pour une nouvelle traversée musicale.
Bien plus qu’une simple démonstration de force, l’ensemble de cuivres est une formation d’une polyvalence rare. Capable de faire trembler les murs par des crescendos héroïques, il sait aussi se faire murmure, offrant des nuances d’une douceur insoupçonnée. C’est cette dualité — entre énergie brute et poésie mélodique — que nous vous invitons à découvrir sous la direction d’Anthony Lafargue.   .

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Donibaneko Haizeak

L’événement Concert Donibaneko Haizeak Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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