Concert Donibaneko Haizeak Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Concert Donibaneko Haizeak

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-07 17:00:00

fin : 2027-03-07 18:30:00

Date(s) :

2027-03-07

L’Orchestre de cuivres Donibaneko Haizeak est heureux de vous convier à son concert de Printemps pour une nouvelle traversée musicale.

Bien plus qu’une simple démonstration de force, l’ensemble de cuivres est une formation d’une polyvalence rare. Capable de faire trembler les murs par des crescendos héroïques, il sait aussi se faire murmure, offrant des nuances d’une douceur insoupçonnée. C’est cette dualité — entre énergie brute et poésie mélodique — que nous vous invitons à découvrir sous la direction d’Anthony Lafargue. .

Centre culturel Peyuco Duhart 12 rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Donibaneko Haizeak

L’événement Concert Donibaneko Haizeak Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque