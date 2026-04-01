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Concert d’orgue Bach Haendel par Frédéric Rivoal Temple de Luneray Temple de Luneray Luneray

Concert d’orgue Bach Haendel par Frédéric Rivoal Temple de Luneray Temple de Luneray Luneray samedi 25 avril 2026.

Lieu : Temple de Luneray

Adresse : 12 Square Jean Venable

Ville : 76810 Luneray

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Luneray

Concert d’orgue Bach Haendel par Frédéric Rivoal Temple de Luneray

Temple de Luneray 12 Square Jean Venable Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Concert d’orgue Bach Haendel par Frédéric Rivoal, organiste du temple du Foyer de l’Âme à Paris, au temple de Luneray.   .

Temple de Luneray 12 Square Jean Venable Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 38 80 18 

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English : Concert d’orgue Bach Haendel par Frédéric Rivoal Temple de Luneray

L’événement Concert d’orgue Bach Haendel par Frédéric Rivoal Temple de Luneray Luneray a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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