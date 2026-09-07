Concert d’orgue, Église Saint-Barthélémy, Launaguet

Informations pratiques

Concert d’orgue 19 et 20 septembre Église Saint-Barthélémy Haute-Garonne

L’organisateur adaptera les conditions d’accès en fonction de la réglementation sanitaire en vigueur. Consultez le site internet de la ville avant votre venue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le concert sera précédé d’une présentation interactive de l’orgue Puget de 1897, permettant au public de découvrir l’histoire et les caractéristiques de cet instrument remarquable.

Programmation susceptible d’être modifiée.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Église Saint-Barthélémy 84 chemin des Combes, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie 05 61 37 64 67 http://www.mairie-launaguet.fr L’église Saint-Barthélemy de Launaguet fut construite au XIXe siècle. L’intérieur de l’église est entièrement décoré par Gaston Virebent, fils d’Auguste Virebent. Il oriente la fabrique familiale vers une production plus artistique, jouant sur la couleur. Quelques pièces présentes sont réalisées par d’autres artisans de la terre cuite comme Moudenc et Giscard. Gaston Virebent acquiert une certaine reconnaissance dans son art et obtient des commandes à Toulouse, où il réalise le tympan de l’église de la Dalbade et l’autel de la Daurade.

Concert d’orgue par l’organiste Claire Bressolette.

© Mairie de Launaguet