Concert d’orgue LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Concert d’orgue

LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concert d’orgues, Leo Lalanne.

– Libre participation.

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LUZ-SAINT-SAUVEUR Eglise des Templiers Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

Organ concert, Leo Lalanne.

– Free admission.

L’événement Concert d’orgue Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-03-20 par OT de Luz St Sauveur|CDT65