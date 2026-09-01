Informations pratiques

Saessolsheim

Concert d’Orgue

Saessolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 16:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-15

Concert d’orgue par Francis Jacob Splendeurs de la musique baroque allemande pour orgue .

Œuvres d’organistes allemands luthériens au 17è et au 18è siècle Buxtehude, J. S. Bach, Krebs et Georg Böhm.

Dimanche 15 novembre à 16h30 à la salle polyvalente de Saessolsheim Concert de clavecin et d’orgue positif par Francis Jacob.

Programme œuvres de Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Louis Couperin, et François Couperin. .

Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 12 54 79 asamos@orange.fr

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English :

L’événement Concert d’Orgue Saessolsheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région