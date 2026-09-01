Concert d’Orgue Saessolsheim
dimanche 4 octobre 2026 · Saessolsheim
Informations pratiques
Saessolsheim
Concert d’Orgue
Saessolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-15
Concert d’orgue par Francis Jacob Splendeurs de la musique baroque allemande pour orgue .
Œuvres d’organistes allemands luthériens au 17è et au 18è siècle Buxtehude, J. S. Bach, Krebs et Georg Böhm.
Dimanche 15 novembre à 16h30 à la salle polyvalente de Saessolsheim Concert de clavecin et d’orgue positif par Francis Jacob.
Programme œuvres de Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Louis Couperin, et François Couperin. .
Saessolsheim 67270 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 12 54 79 asamos@orange.fr
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English :
L’événement Concert d’Orgue Saessolsheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région