Concert d’Orgue: Vincent Warnier Place Royale Lescar
samedi 12 décembre 2026 · Place Royale · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Concert d’Orgue: Vincent Warnier
Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 20:30:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Récital d’orgue Autour de Noël : Bach, Brahms, Franck, Reger…
Grand prix d’interprétation au Concours international d’orgue de Chartres en 1992,
Vincent Warnier est nommé quatre ans plus tard à la tribune parisienne de Saint
Étienne-du-Mont. il s’est imposé comme une figure majeure de l’école d’orgue française, grâce à sa virtuosité et son talent exceptionnel d’improvisateur. À ces qualités indispensables, Vincent Warnier ajoute celles, d’une rigueur sans faille et d’une grande érudition. ses études de musicologie à la Sorbonne, sont couronnées de l’agrégation.
Il est l’invité des tribunes et des salles les plus renommées, en France comme à l’étranger,
jusqu’en Amérique latine et au Japon.
– restauration (sur réservation: 06 80 60 09 00) et boissons à l’Instant Café , devant la Cathédrale – .
Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Concert d’Orgue: Vincent Warnier
L’événement Concert d’Orgue: Vincent Warnier Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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