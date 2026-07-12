Concert d’Orgue: Vincent Warnier Place Royale Lescar

Informations pratiques

Lescar

Concert d’Orgue: Vincent Warnier

Place Royale Cathédrale Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Récital d’orgue Autour de Noël : Bach, Brahms, Franck, Reger…

Grand prix d’interprétation au Concours international d’orgue de Chartres en 1992,

Vincent Warnier est nommé quatre ans plus tard à la tribune parisienne de Saint

Étienne-du-Mont. il s’est imposé comme une figure majeure de l’école d’orgue française, grâce à sa virtuosité et son talent exceptionnel d’improvisateur. À ces qualités indispensables, Vincent Warnier ajoute celles, d’une rigueur sans faille et d’une grande érudition. ses études de musicologie à la Sorbonne, sont couronnées de l’agrégation.

Il est l’invité des tribunes et des salles les plus renommées, en France comme à l’étranger,

jusqu’en Amérique latine et au Japon.

– restauration (sur réservation: 06 80 60 09 00) et boissons à l’Instant Café , devant la Cathédrale – .

Place Royale Cathédrale Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’Orgue: Vincent Warnier

L’événement Concert d’Orgue: Vincent Warnier Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau