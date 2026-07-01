Concert d’Orgues, Église Saint-Pierre, Bouvines

Informations pratiques

Concert d’Orgues Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Saint-Pierre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Concert d’Orgues

Église Saint-Pierre 770 Rue Félix Dehau, 59830 Bouvines, France Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France En 1878, le maire de Bouvines décida de faire reconstruire l’église paroissiale, jugée trop vétuste et trop exiguë. La construction débuta en 1880 pour s’achever en 1886 ; les vitraux ne furent réalisés qu’à partir de 1889 ; l’église fut consacrée en 1910. L’architecte Auguste Normant s’est inspiré de l’architecture médiévale et l’a conçue comme une sainte-chapelle, ne renfermant aucune relique, mais servant d’écrin aux vitraux. L’église, composée d’une nef sans collatéraux séparée du choeur par un transept, est entièrement couverte de voûtes sur croisées d’ogives. Les vitraux ont été réalisés par Charles et Emmanuel Champigneulle, d’après des cartons de Pierre Fritel : ils illustrent la bataille de Bouvines, où Philippe-Auguste fut victorieux des coalisés.

Concert d’Orgues

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