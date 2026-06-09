Concert d’Osvaldo TORRES et Sylvia BALDUCCI Théâtre Georges Madec Audierne

Audierne

Concert d’Osvaldo TORRES et Sylvia BALDUCCI

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Un jour un ami m’a dit J’aimerais t’emmener chez moi au pays Aïmara dans l’extrême nord du Chili,

Une terre écrasée entre les Andes et le Pacifique .

C’est ainsi qu’Osvaldo Torres parlait à son ami Bernard Giraudeau .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Concert d’Osvaldo TORRES et Sylvia BALDUCCI Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz