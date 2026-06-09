Concert d’Osvaldo TORRES et Sylvia BALDUCCI Théâtre Georges Madec Audierne
Concert d’Osvaldo TORRES et Sylvia BALDUCCI Théâtre Georges Madec Audierne mardi 28 juillet 2026.
Audierne
Concert d’Osvaldo TORRES et Sylvia BALDUCCI
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Un jour un ami m’a dit J’aimerais t’emmener chez moi au pays Aïmara dans l’extrême nord du Chili,
Une terre écrasée entre les Andes et le Pacifique .
C’est ainsi qu’Osvaldo Torres parlait à son ami Bernard Giraudeau .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Concert d’Osvaldo TORRES et Sylvia BALDUCCI Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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