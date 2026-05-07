Audierne

Couleurs de Bretagne

Au dessus des Halles Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:30:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Peindre et dessiner Audierne avec Couleurs de Bretagne !

Le défi réaliser dans la journée, une création en rapport avec le patrimoine d’Audierne.

Manifestation gratuite ouverte à tous, toutes les techniques sont possibles huile, dessin, collages… Les créations doivent être réalisées au regard de chacun et remises au jury à 16h afin d’être exposées à 17h.

Inscription de 8h30 à 12h Au-dessus des Halles . .

Au dessus des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne

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English : Couleurs de Bretagne

L’événement Couleurs de Bretagne Audierne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz