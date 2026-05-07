Couleurs de Bretagne Audierne
Couleurs de Bretagne Audierne dimanche 26 juillet 2026.
Audierne
Couleurs de Bretagne
Au dessus des Halles Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Peindre et dessiner Audierne avec Couleurs de Bretagne !
Le défi réaliser dans la journée, une création en rapport avec le patrimoine d’Audierne.
Manifestation gratuite ouverte à tous, toutes les techniques sont possibles huile, dessin, collages… Les créations doivent être réalisées au regard de chacun et remises au jury à 16h afin d’être exposées à 17h.
Inscription de 8h30 à 12h Au-dessus des Halles . .
Au dessus des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English : Couleurs de Bretagne
L’événement Couleurs de Bretagne Audierne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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