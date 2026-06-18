Concert Doudou & Magie – Edou vogue sur l’eau Salle Colonne Paris 13ème
Concert Doudou & Magie – Edou vogue sur l’eau Salle Colonne Paris 13ème samedi 26 septembre 2026.
PROGRAMME
SMETANA · La Moldau
SAINT-SAËNS · Le Cygne
STRAUSS · Le Beau Danube Bleu
JAËLL · Les Jours Pluvieux
Durée : 30 minutes (sans entracte)
DISTRIBUTION
Philomène BALLA* · Direction
Romane BELLIOT · Récitante
Christophe PORTIER · Magicien
Alexandre KOROVITCH · Arrangements
Solistes de l’Orchestre Colonne
*En partenariat avec le CRR de Paris
PRÉSENTATION
Édou, le doudou aventurier, embarque les tout-petits pour une douce traversée au fil de l’eau.
Au gré des flots et des mélodies, les enfants découvrent la musique classique à travers des œuvres évocatrices comme La Moldau de Smetana, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Beau Danube Bleu de Strauss ou encore Les Jours Pluvieux de Jaëll. Entre rivière qui serpente, cygne majestueux et danse des vagues, chaque instant invite à l’émerveillement.
Comptines à chanter, jeux de gestes et quelques tours de magie accompagnent ce voyage imaginé pour les jeunes oreilles.
Une rencontre poétique et scintillante pour s’émerveiller, jouer et faire ses premiers pas dans l’univers de la musique classique.
Un concert pour les 0 à 5 ans
À voir aussi à Paris 13ème (Paris)
- Concert Doudou & Magie – Edou vogue sur l’eau Salle Colonne Paris 13ème 26 septembre 2026
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