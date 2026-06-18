Concert Doudou & Magie – Edou vogue sur l’eau Salle Colonne Paris 13ème

PROGRAMME

SMETANA · La Moldau

SAINT-SAËNS · Le Cygne

STRAUSS · Le Beau Danube Bleu

JAËLL · Les Jours Pluvieux

Durée : 30 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Philomène BALLA* · Direction

Romane BELLIOT · Récitante

Christophe PORTIER · Magicien

Alexandre KOROVITCH · Arrangements

Solistes de l’Orchestre Colonne

*En partenariat avec le CRR de Paris

PRÉSENTATION

Édou, le doudou aventurier, embarque les tout-petits pour une douce traversée au fil de l’eau.

Au gré des flots et des mélodies, les enfants découvrent la musique classique à travers des œuvres évocatrices comme La Moldau de Smetana, Le Cygne de Saint-Saëns et Le Beau Danube Bleu de Strauss ou encore Les Jours Pluvieux de Jaëll. Entre rivière qui serpente, cygne majestueux et danse des vagues, chaque instant invite à l’émerveillement.

Comptines à chanter, jeux de gestes et quelques tours de magie accompagnent ce voyage imaginé pour les jeunes oreilles.

Une rencontre poétique et scintillante pour s’émerveiller, jouer et faire ses premiers pas dans l’univers de la musique classique.

Un concert pour les 0 à 5 ans