Concert d’Ouverture du Festival d’Arromanches Vivaldi, splendeurs Vénitiennes ! Place du Général De Gaulle Arromanches-les-Bains

Arromanches-les-Bains

Concert d’Ouverture du Festival d’Arromanches Vivaldi, splendeurs Vénitiennes !

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:30:00

fin : 2026-08-09 16:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Antonio Vivaldi résonnera dans l’église d’Arromanches avec le Gloria, le Magnificat et le Dixit Dominus, dans leurs versions originales chantées uniquement par des femmes, comme à la Pietà de Venise ! Le Concert Spirituel, double chœur féminin et double orchestre à cordes. Direction, Nicolas André.

Vers 15h30 dans l’église. Concert d’Ouverture du Festival d’Arromanches, qui renait en 2026

Vivaldi, splendeurs Vénitiennes ! Le Concert Spirituel, double chœur féminin et double orchestre à cordes. Direction, Nicolas André. Splendeurs vénitiennes pour ouvrir le festival Antonio Vivaldi résonnera dans l’église d’Arromanches avec le Gloria, le Magnificat et le Dixit Dominus, dans leurs versions originales chantées uniquement par des femmes, comme à la Pietà de Venise. .

Place du Général De Gaulle Eglise Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr

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English : Concert d’Ouverture du Festival d’Arromanches Vivaldi, splendeurs Vénitiennes !

Antonio Vivaldi will resound in the church at Arromanches with the Gloria, the Magnificat and the Dixit Dominus, in their original versions sung only by women, as at the Pietà in Venice! Le Concert Spirituel, double female choir and double string orchestra. Conducted by Nicolas André.

L’événement Concert d’Ouverture du Festival d’Arromanches Vivaldi, splendeurs Vénitiennes ! Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayeux Intercom