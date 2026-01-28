Concert Doy Chao à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans
Concert Doy Chao à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans samedi 7 février 2026.
Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
2026-02-07
Duo de guitares électro world à écouter et à danser. Repas cuisine chilienne avant le concert !
programmation.locomotive@gmail.com
Electro-world guitar duo for listening and dancing. Chilean cuisine before the concert!
