Informations pratiques

Concarneau

Concert du Bagad Bro Konk Kerne

Carré des Larrons Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29 21:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Venez assister à une répétition du Bagad Bro Konk Kerne avant sa participation au Festival Interceltique de Lorient et le Grand spectacle des bagadoù de 1ère catégorie

Rendez-vous MERCREDI 29 JUILLET de 20h à 21h pour une répétition publique gratuite et ouverte à tous au Carré des Larrons, en Ville Close de Concarneau. .

Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Concert du Bagad Bro Konk Kerne Concarneau a été mis à jour le 2026-07-23 par OTC CCA