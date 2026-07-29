Concert du Bagad Bro Konk Kerne Concarneau
mercredi 29 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Concert du Bagad Bro Konk Kerne
Carré des Larrons Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 21:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Venez assister à une répétition du Bagad Bro Konk Kerne avant sa participation au Festival Interceltique de Lorient et le Grand spectacle des bagadoù de 1ère catégorie
Rendez-vous MERCREDI 29 JUILLET de 20h à 21h pour une répétition publique gratuite et ouverte à tous au Carré des Larrons, en Ville Close de Concarneau. .
Carré des Larrons Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Concert du Bagad Bro Konk Kerne Concarneau a été mis à jour le 2026-07-23 par OTC CCA
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