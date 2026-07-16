Atelier bricolage jardinière en palettes, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Informations pratiques

Atelier bricolage jardinière en palettes Mercredi 29 juillet, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/331 »}]

À la suite du premier atelier, venez continuer de nous aider à fabriquer des jardinières pour le quartier de Kerandon tout en apprenant à bricoler. En partenariat avec Treuzell.