AGENDA · Concarneau
Atelier bricolage jardinière en palettes, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
mercredi 29 juillet 2026 · KAL - Konk Ar Lab · Concarneau
Informations pratiques
Atelier bricolage jardinière en palettes Mercredi 29 juillet, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/331 »}]
À la suite du premier atelier, venez continuer de nous aider à fabriquer des jardinières pour le quartier de Kerandon tout en apprenant à bricoler. En partenariat avec Treuzell.
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