Festival du Polar Le Chien Jaune Concarneau

Quai Carnot Concarneau Finistère

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

2026-07-17

Festival des littératures policières.

Favoriser pour toutes et tous l’accès au livre, partager le goût de la lecture, là sont les moteurs de l’équipe du Chien Jaune depuis maintenant plus de trente ans.

La thématique 2026 Polar et Histoire.

Le festival propose à cette occasion de nombreuses animations gratuites pour tous les publics. Une vingtaine d’auteurs, autrices, dessinateurs et dessinatrices seront accueillis sous son chapiteau installé quai Carnot. .

Quai Carnot Concarneau 29900 Finistère Bretagne

