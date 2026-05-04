Concarneau

Café-criée

29 Quai Carnot Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 06:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Visitez la criée, lieu emblématique de la pêche à Concarneau. Découvrez ses rouages et la vente du poisson, puis l’histoire des hommes qui y ont travaillé à travers les témoignages collectés. La visite s’achève autour d’un petit-déjeuner, bien mérité.

Petit-déjeuner inclus.

Billetterie en ligne ou billets à retirer au plus tard la veille à 12h, à la Maison du Patrimoine.

Pensez à vous vêtir chaudement, chaussures fermées obligatoires.

RDv devant Le Télégramme 29 quai Carnot .

29 Quai Carnot Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Café-criée

L’événement Café-criée Concarneau a été mis à jour le 2026-05-04 par OTC CCA