Concert du Chœur de Chambre des Pierres Lyriques Navarrenx
vendredi 3 juillet 2026 · Navarrenx
Informations pratiques
Navarrenx
Concert du Chœur de Chambre des Pierres Lyriques
église Saint-Germain Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
L’association des Pierres Lyriques apporte l’art lyrique au cœur de la communauté rurale, à travers ses spectacles professionnels, et des formations pour solistes ou au sein de ses chœurs.
Le Chœur de Chambre des Pierres Lyriques, sous la direction de François Ithurbide, vous fera découvrir l’univers spirituel et romantique du compositeur espagnol Hilarión Eslava à travers deux œuvres majeures de son répertoire sacré.
La Misa de difuntos (1860) est un Requiem d’une grande intensité, mêlant émotion, profondeur et puissance chorale. Le Libera-me vous prolonge dans une méditation musicale par une prière empreinte de ferveur et d’espérance.
Ce concert offre un voyage au cœur de la tradition musicale espagnole du XIXe siècle, entre recueillement et émotion.
Une soirée exceptionnelle pour découvrir un patrimoine musical rare et profondément émouvant. .
église Saint-Germain Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert du Chœur de Chambre des Pierres Lyriques
L’événement Concert du Chœur de Chambre des Pierres Lyriques Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Béarn des Gaves
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