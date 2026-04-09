Concert du Chœur de l’Armée Française Église saint-Pierre-ès-Liens Montiers-sur-Saulx

Montiers-sur-Saulx

Concert du Chœur de l’Armée Française

Église saint-Pierre-ès-Liens Rue de Verdun Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 16:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Concert du Chœur de l’Armée Française.

Église chauffée.Tout public

15 .

Église saint-Pierre-ès-Liens Rue de Verdun Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 03 19 20 18

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English :

Concert by the Ch?ur de l’Armée Française.

Heated church.

L’événement Concert du Chœur de l’Armée Française Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SUD MEUSE