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Concert du Chœur de l’Armée Française Église saint-Pierre-ès-Liens Montiers-sur-Saulx

Concert du Chœur de l’Armée Française Église saint-Pierre-ès-Liens Montiers-sur-Saulx dimanche 4 octobre 2026.

Lieu : Église saint-Pierre-ès-Liens

Adresse : Rue de Verdun

Ville : 55290 Montiers-sur-Saulx

Département : Meuse

Début : dimanche 4 octobre 2026

Fin : dimanche 4 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif

Montiers-sur-Saulx

Concert du Chœur de l’Armée Française

Église saint-Pierre-ès-Liens Rue de Verdun Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Concert du Chœur de l’Armée Française.
Église chauffée.Tout public
15  .

Église saint-Pierre-ès-Liens Rue de Verdun Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 03 19 20 18 

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English :

Concert by the Ch?ur de l’Armée Française.
Heated church.

L’événement Concert du Chœur de l’Armée Française Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SUD MEUSE

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