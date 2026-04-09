Concert du Chœur de l’Armée Française Église saint-Pierre-ès-Liens Montiers-sur-Saulx
Concert du Chœur de l’Armée Française Église saint-Pierre-ès-Liens Montiers-sur-Saulx dimanche 4 octobre 2026.
Montiers-sur-Saulx
Concert du Chœur de l’Armée Française
Église saint-Pierre-ès-Liens Rue de Verdun Montiers-sur-Saulx Meuse
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Concert du Chœur de l’Armée Française.
Église chauffée.Tout public
15 .
Église saint-Pierre-ès-Liens Rue de Verdun Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 6 03 19 20 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the Ch?ur de l’Armée Française.
Heated church.
L’événement Concert du Chœur de l’Armée Française Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-04-09 par OT SUD MEUSE
À voir aussi à Montiers-sur-Saulx (Meuse)
- Ecureytromobile Salle des fêtes du Pré Aubert Montiers-sur-Saulx 26 juillet 2026